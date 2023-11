Schnelles Internet Schleppender Glasfaserausbau im Leichlinger Osten

Viele Haushalte, die bereits ans Glasfasernetz angeschlossen wurden, sind zufrieden mit der schnellen Datenübertragung. Nicht begeistert hat zuletzt aber etliche Bürger, dass die Gräben, in denen die Leitungen verlegt wurden, anschließend nicht ordentlich verschlossen wurden. Ergebnis: löchriger Asphalt, schlecht verlegtes Pflaster. „Das Problem haben wir jetzt im Griff“, sagte Tycho Kopperschmidt, Leiter der Technischen Betriebe, im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Zukunftsfragen. Die Stadt erteile keine neuen Aufbruchgenehmigungen an den Glasfaseranbieter und seine Subunternehmer im Tiefbau, wenn die alten Baustellen nicht vorher ordentlich fertiggestellt seien. In der Vergangenheit hatte es Probleme mit Subunternehmern gegeben, die nun offenbar ausgetauscht wurden.