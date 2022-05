Längst überfällige Sanierungen : Sanierung der Landstraßen zieht sich hin

Leichlingen Die Straßen auf städtischem Gebiet – egal, ob städtische, Kreis- oder Landesstraßen – sind oftmals in keinem guten Zustand. Zuständig sind die Kommune, der Kreis und der Landesbetrieb NRW. Letzterer hat jetzt Auskunft gegeben, was auf den Landesstraßen 359 und 294 geplant ist.

Wer im Stadtgebiet mit dem Auto, Motorrad oder Fahrrad unterwegs ist, muss gute Stoßdämpfer oder noch bessere Nerven haben. Auch Fahrradfahrer sind von der Misere nicht ausgenommen: Der Zustand der Straßen ist in einem teilweise katastrophalen Zustand. Schlaglöcher, schlecht asphaltierte oder notdürftige reparierte Streckenabschnitte lassen manchen Verkehrsteilnehmer mitunterl daran zweifeln, dass wenigstens ein kleiner Teil ihrer Steuern in den Straßenbau oder -erhalt investiert wurde. Diese Redaktion hat sich auf Spurensuche gemacht, wo die Gründe dafür liegen und was in absehbarer Zeit geplant ist.

Grundsätzlich muss bei den Straßen in Leichlingen zwischen Landes-, Kreis- und städtischen Straßen unterschieden werden, die von unterschiedlichen Baulastträgern betreut werden. Die erste Anfrage ging an den Straßenbaubetrieb Straßen NRW, der für die örtlichen Landstraßen zuständig ist. Dazu gehört unter anderem die L359 – Neukirchener Straße in Richtung stadteinwärts bis zum Kreisverkehr Kirchstraße, die ganze Kirchstraße hoch bis Witzhelden. Wer mit dem Auto oder einem Zweirad – durch den Kreisverkehr am Germaniabad fährt, sollte besonders aufmerksam sein: Schlaglächer reihen sich an Risse in der Fahrbahn, der Asphalt ist sehr uneben. Wer danach den Weg Richtung Innenstadt einschlägt, fährt auf einer Straße mit markiertem Radweg. Hier brauchen vor allem Radler eine gute Federung und sie sollten sicher auf dem Zweirad sein: auch hier Risse und Löcher, die die Radfahrer meist auf die Autofahrbahn ausweichen lassen. Rainer Herzog, zuständiger Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau NRW, informiert auf Anfrage: „Dieser Abschnitt der L359 ist Gegenstand eines Erhaltungsentwurfs. Dieser ist bereits an ein Ingenieurbüro vergeben worden, der Vorentwurf wird derzeit aufgestellt. Es wird angestrebt, in 2022 den Entwurf abzuschließen und in 2023 die Ausführungsplanung sowie die Ausschreibung vorzubereiten.“ Das dürfte heißen: Vor 2024 ändert sich hier nichts. Bei einem Erhaltungsentwurf, so schreibt Herzog weiter, würden Anpassungen an den Stand der Technik wie z.B. Anpassungen an Geh- und Radwegsbreiten oder Entwässerungen vorgenommen, „soweit sie sich auf das gewidmete Straßengrundstück beziehen und die bestehende Verkehrsfunktion unverändert bleibt. Drittbetroffenheiten (Grunderwerb etc.) dürfen dabei nicht ausgelöst werden.“