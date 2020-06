Bürgermonitor : Schimmelärger: Leichlinger zieht Reißleine

Leverkusen Trotz Sachverständigengutachtens über Wasser und Schimmel im Keller bekommt ein Leichlinger vor Gericht kein Recht. Dabei zeigen Fotos, dass es in dem Keller nicht etwa „ein bisschen feucht“ ist. „Bei uns läuft das Wasser durch die Gänge. Einmal habe ich einen Zentimeter Wasserhöhe gemessen“, sagt Rolf Marczinski (70).

Er zieht aus. Nach über 40 Jahren im Mehrfamilienhaus Am Büscherhof 12 hat Rolf Marczinski (70) endgültig genug von den Verhältnissen in seiner Wohnung und vor allem in den zugehörigen Kellerräumen: Seit Jahren ist es dort nass, mittlerweile so sehr, dass Feuchtigkeit und Schimmel aus dem Keller durch die Wände bis in sein darüber liegendes Schlafzimmer ziehen, sagt er. Doch sein Vermieter, das Wohnungsunternehmen Cremers Weiden, das zur Kölner Kiefer & Zehner-Gruppe gehört, hat auch nach etlichen Gerichtsprozessen in seinen Augen bislang nichts unternommen, um die Mängel zu beseitigen. Dabei kommt dem Immobilienunternehmen zugute, dass Marczinski vor Gericht mit seinen Klagen kein Recht bekommen hat. „Die Richterin war der Meinung, in einem alten Haus wie unserem müsse man mit Feuchtigkeit und Schimmel leben“, erzählt der Leichlinger, wie er die Situation vor Gericht erlebt hat.

Dabei zeigen Fotos, dass es in dem Keller nicht etwa „ein bisschen feucht“ ist. „Bei uns läuft das Wasser durch die Gänge. Einmal habe ich einen Zentimeter Wasserhöhe gemessen“, sagt Marczinski. Das Wasser komme zeitweise aus Wänden und Boden. Auch der Abwasserkanal ist nach seiner Beobachtung seit Jahren kaputt, teilweise zerstört durch Wurzelwerk der umstehenden Bäume. Werfe jemand Gegenstände in die Toilette, stauten sich die Fäkalien zurück und würden ebenfalls durchs Mauerwerk gedrückt. Ergebnis: Es ist nicht nur feucht und schimmelig, sondern stinkt auch.

Die Gerichtsurteile stehen in Gegensatz zu Sachverständigengutachten, die Rolf Marczinski im Vorfeld hatte anfertigen lassen. Darin schreibt der Fachmann: „In dem linken Kellerraum […] zeigen sich am Boden-Wand-Anschluss erkennbare Pfützenbildungen. […] Hierbei handelt es sich um von außen eindringendes Wasser. […] In dem mittleren Kellerraum zeigt sich in der Ecke ein punktförmiger Schwarzschimmelbefall.“ Die Nässe dringe von außen ein, der Schimmelbefall habe nichts mit fehlerhaftem Lüftungsverhalten zu tun.

Nun hat Rolf Marczinski die Nase voll, die Auseinandersetzung mit dem Vermieter dauerten schon viele Jahre. Auch eine Beschwerde beim Gesundheitsamt, beim Bauamt und ein Gespräch mit dem Bürgermeister hätten nichts gebracht. Aktuell hat er seine Wohnung verlassen, wohnt im Wohnmobil und lässt seine vier Wände zur Schlüsselübergabe professionell renovieren.