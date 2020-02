Expansion : Sanitätshaus Köppchen eröffnet Filiale in Leichlingen

Leichlingen Seit mehr als 40 Jahren ist das Sanitätshaus Köppchen, in Solingen-Ohligs ein Begriff. Jetzt expandiert das Unternehmen – nach Leichlingen. Seit Mittwoch ist das Sanitätshaus an der Marktstraße zu finden.

Nach dem Tod von Firmengründer Rolf Köppchen im Jahr 2007 führen die 39-Jährige und ihr Mann Thomas die Geschicke weiter. Nun also die Erweiterung in die Blütenstadt. Für die beiden Geschäftsfürher ein Schritt, der sich seit längerem andeutete: „Der Wunsch nach Expansion war lange da“, berichtet Gatawetzki, „und in Leichlingen sind viele der Ärzte angesiedelt, mit denen wir arbeiten.“ Weitere Expansionen? Das bleibt laut der Inhaberin abzuwarten. Erstmal solle das Unternehmen in Leichlingen ankommen und sich dort behaupten. Besonderen Wert legt sie auf die enge Beziehung zwischen Beratern und Kunden. Die sei in dem Geschäft unerlässlich, sagt Gatawetzki.“