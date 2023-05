Leichlingen beugt vor Sanierung der Hochwaserschutzmauern kostet Stadt Millionen

Schutzmauern Sie müssen saniert und in der Höhe optimiert werden. „Aktuell finden Abstimmungen zwischen der Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde und Fördermittelgeberin, dem Wupperverband als Zuständigem für den Gewässerausbau und der Stadtverwaltung als Bauherrin statt“, meldet das Rathaus. Die Stadt wolle den Hochwasserschutz so optimieren, dass er auch auf solch eine Flut wie 2021 ausgelegt ist. Fördermittel gebe es bisher nur für einen hundertjährigen Hochwasserschutz (HQ100). Damit sie auch bei Katastrophen über HQ 100 fließen, entstehe eine Kosten-Nutzen-Analyse. Absehbar ist laut Stadt: „Selbst bei einer maximal möglichen Förderung von 80 Prozent werden die Restkosten als Eigenanteil bei der Stadt verbleiben, was auf mehrere Jahre verteilt eine Belastung von einigen Millionen Euro für den städtischen Haushalt bedeuten wird.“ Wegen der dichten Bebauung in der Innenstadt werde die Sanierung der Mauern mindestens fünf Jahre dauern.