Saisoneröffnung beim VfL Witzhelden : Das Höhendorf trifft sich „auf dem Platz“

Witzhelden Der VfL Witzhelden feierte Saisoneröffnung. Die Spiele starten ab nächstem Wochenende. Das Vereinsheim soll aufpoliert werden.

Am Samstag feierte der VfL den Einstieg in die neue Spielzeit. Freundschaftsspiele am Vor- und Nachmittag und ein Konzert am Abend lockten viele Menschen auf die Anlage. Ganz offiziell geht es erst am kommenden Wochenende los. Dann spielen die Mannschaften von E-Jugend bis Alte Herren um Titel, Aufstiege und natürlich die Ehre. Prunkstück des Dorfklubs ist dabei ganz klar die Jugendarbeit. „Wir versuchen möglichst viele Eigengewächse zu den Senioren zu ziehen“, erläuterte Daniel Struck. Der 35-Jähriige war lange selbst aktiv, spielte in der 1. Mannschaft. Insgesamt profitiert der VfL vom Zuzug, der Witzhelden auf knapp 8000 Einwohner wachsen lässt. Auf der Suche nach sportlicher Beschäftigung liegen die Rot-Weißen schnell nahe. So stellt die E-Jugend in diesem Jahr gar drei Mannschaften. Dafür fanden sich diesmal jedoch keine Spieler für ein Team in der Alterklasse C. „Der Jahrgang war einfach nicht so stark. Jugendliche in diesem Alter haben wahrscheinlich derzeit anderes im Kopf“, vermutet Struck.