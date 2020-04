Rückkehr zur Schule in Leichlingen : Mit Maske durch die Schulflure

Leichlingen Seit Donnerstag steht es den Abiturienten in Leichlingen frei, zum Unterricht zu gehen. Die Sicherheit von Schülern und Lehrern steht an erster Stelle. Einige nutzten die Chance, mit dem Lehrer den Stoff persönlich zu besprechen.

Die Atmosphäre im Leichlinger Gymnasium ist nach der Corona-Zwangspause irgendwie unwirklich. Das beginnt schon am Eingang. Dort werden die Schüler von zwei maskierten Lehrkräften – darunter der Direktor – in Empfang genommen und darauf hingewiesen, im Gebäude eine Maske zu tragen. Das ist zwar (noch) keine Pflicht, wird aber mehr als empfohlen. Wer selbst keinen Mundschutz dabei hat, kann das Angebot der Schule nutzen, die für jeden einen zur Verfügung stellt.

Im Foyer: überall Hinweisschilder. Pfeilmarkierungen auf dem Boden weisen den Weg in Richtung der Treppen des Neubaus. Wobei der Pfad noch einmal durch Trennwände vom Rest des Raums abgegrenzt ist. Es herrscht Einbahnstraßenregelung. Zurück nach draußen geht es per Pfeilreleglung auf der anderen Seite des Hauses. Auch an den Glastüren zwischen den Stockwerken hängen Schilder, die an den Mindestabstand erinnern. So sieht er jetzt aus – der Weg zum Klassenraum nach den „Corona-Ferien“.