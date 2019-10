Bürgern im Kreis wird mehr Sicherheit versprochen : Notarzt wird in Burscheid stationiert

Rhein-Berg So soll auch eine bessere Versorgung in Leichlingen gewährleistet sein. Rettungsbedarfsplan genehmigt.

In den vergangenen Jahren stiegen die Einsätze von Notarzt und Rettungsdienst im Rheinisch-Bergischen Kreis deutlich an, was für einen erhöhten Bedarf an Personal und Fahrzeugen sorgt. Während die Rettungswagen 2009 zu 18.223 Einsätzen gerufen wurden, waren es 2017 schon 27.513 – eine Steigerung von rund 50 Prozent. Der Notarzt verzeichnete im Jahr 2009 gut 8359 Einsätze, acht Jahre später wurden bereits 10.212 gezählt. Um diesem höheren Aufkommen gerecht zu werden und die sogenannte Hilfsfrist von zwölf Minuten – also der Zeitspanne vom Eingang des Notrufes in der Leitstelle bis zum Eintreffen der Hilfe vor Ort – in 90 Prozent der Fälle einzuhalten, wird der Rettungsdienst neu strukturiert und an verschiedenen Standorten ausgebaut. Die Maßnahmen aus dem Plan sollen nun sukzessive umgesetzt werden.