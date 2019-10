Fachmesse in München : Rheinisch-Bergischer Kreis wirbt auf der Expo Real

Rhein-Berg Wenn am Mittwoch, 9. Oktober, die größte Immobilien- und Investitionsmesse in Europa, die Expo Real, in München zu Ende geht, will auch die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) ein paar nützliche Kontakte geknüpft und mögliche Investoren für Projekte im Kreis begeistert haben.

Auf der internationalen Fachmesse präsentiert sich die RBW mit weiteren Unternehmen aus dem Kreis am Gemeinschaftsstand des Vereins Region Köln/Bonn. Auch Landrat Stephan Santelmann und Kreisdirektor Erik Werdel sind nach Bayern gereist, um auf der Messe für den Kreis und diverse Projekte zu werben. „Der Rheinisch-Bergische Kreis ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort“, betont denn auch Santelmann. „Die Expo Real gibt uns die Möglichkeit, den Kreis und die Region einem internationalen Fachpublikum vorzustellen und konkrete Interessenten zu weiteren Gesprächen in den Rheinisch-Bergischen Kreis einzuladen.“

Seit dem Sommer ist Santelmann turnusmäßig Vorsitzender des Vereins Region Köln/Bonn, der den Gemeinschaftsstand, an dem auch Leverkusen beteiligt ist, ausrichtet. Er sieht gerade in der gemeinsamen Aktion eine Stärke: „So können wir die Kräfte im internationalen Wettbewerb bündeln und als starke und attraktive Region auftreten“, betont der Landrat.

(LH)