Ferienangebote im Kreis Ferienkalender ab sofort nur noch digital

Die große Bandbreite halte für jeden Geschmack ein passendes Freizeitangebot bereit, verspricht der Kreis. Ferienfahrten, Stadtranderholungen oder Aktionen in den Ferien richten sich an alle Kinder und Jugendlichen von sechs bis 21 Jahren. Welches Angebot für welche Altersgruppe bestimmt ist, und ob es sich für Menschen mit Behinderung eignet, können Interessierte durch die Filterfunktion herausfinden. Entsprechende Symbole dienen der Orientierung, so sind inklusive Angebote zum Beispiel mit einem Rollstuhl markiert.