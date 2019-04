Ansteckende Krankheiten : Kreis informiert über Impfungen gegen Masern

Rhein-Berg Ein kleiner Piks mit großer Wirkung – das gilt für viele Impfungen, die vor gefährlichen Krankheiten schützen und dazu beitragen, dass diese sich nicht weiterverbreiten. Dafür zu sensibilisieren, das ist das Ziel der Europäischen Impfwoche der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die in diesem Jahr noch bis zum 30. April läuft.

Eine Krankheit, die man durch Impfen nahezu ausrotten könnte, sind die Masern. Sie zählen zu den ansteckendsten Krankheiten und werden durch Husten oder Niesen leicht übertragen. Zudem können sie ernsthafte Konsequenzen bis hin zum Tod nach sich ziehen. Angestrebt wird daher von der WHO eine Impfquote von rund 95 Prozent. Dann hätte die Krankheit kaum mehr eine Chance, sich weiter zu verbreiten.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist man auf einem guten Weg. „Wir kontrollieren regelmäßig die Impfpässe in den Schulen und sensibilisieren für das Thema“, sagt die Amtsärztin. Auch die Zahlen der Schuleingangsuntersuchungen zeigen, dass es bei den Kindern, die in die erste Klasse kommen, in einzelnen Kommunen sogar sehr gute Durchimpfungsraten von bis zu knapp 97 Prozent gibt.