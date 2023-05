Rhein-Berg/Leichlingen Über 3000 E-Ladestationen mehr bis 2035 nötig

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat für seine acht angehörigen Kommunen und Leverkusen ein neues Ladeinfrastrukturkonzept entwickelt, aus dessen Prognose hervorgeht, wie hoch der Bedarf an E-Ladesäulen für Autos in den Jahren 2025, 2030 und 2035 sein wird. „Auf der Grundlage des Konzeptes können die Städte und Gemeinden nun in einem nächsten Schritt die Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur aktiv vorantreiben. Der Kreis übernimmt dabei eine beratende und koordinierende Rolle. Das aktuelle Konzept soll auch für die weitere Zukunft mit aktualisierten Daten fortgeschrieben werden“, nennen die Kreisverantwortlichen Sinn und Zweck des Konzeptes.