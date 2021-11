Polizei in Rhein-Berg : Weniger Menschen im Kreis als vermisst gemeldet

Leichlingen Wenn Minderjährige plötzlich weg sind, sollten Eltern nicht lange warten, sondern so schnell wie möglich die Polizei informieren, raten die Beamten.

2021 sind es bislang etwa 450 Vermisstenmeldungen, was auf einen Verringerung der jährlichen Zahlen hindeutet. Die Pressestelle schreibt auch, dass die Zahlen in den verschiedenen Jahreszeiten schwanken. „Bei warmen Wetter werden mehr Menschen vermisst als bei kaltem Wetter“, schreibt die Polizei. Was darauf zurückzuführen ist, dass bei warmen Wetter einfach mehr unternommen wird als bei kaltem. In den Ferien gibt es ebenfalls weniger Meldungen als zur Schulzeit.