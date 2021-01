Polizei in Rhein-Berg : Vermisste Mädchen sind wohlauf zurück

Rhein-Berg Die beiden seit Anfang Januar vermissten Mädchen Nadja (13) und Melody Danielle (14) wurden wohlbehalten aufgefunden, teilt die Polizei mit. Die zwei befänden sich wieder in dem Jugendwohnheim in Lustheide, aus dem sie am 5. Januar verschwunden waren.

