Auch in Leichlingen Bergische Unternehmen leiden unter hohen Energiekosten

Jährlich befragt die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) die Unternehmen zu aktuellen Herausforderungen. In diesem Jahr lag zudem der Fokus auf dem Bereich „Nachhaltigkeit“. Von 1900 angeschriebenen Unternehmen haben 300 an der Umfrage teilgenommen, was die RBW als repräsentativ bewertet.