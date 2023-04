Rhein-Berg Mit der Kita ins All – Forschertag am 13. Juni

Unter dem Motto „Abenteuer Weltall - komm mit!“ findet der Aktionstag der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ in diesem Jahr am 13. Juni statt. Kitas, Offene Ganztagsschulen/Horte und Grundschulen sind aufgerufen, mit eigenen Projekten mitzumachen. Auf der Website www.tag-der-kleinen-forscher.de stehen dafür ab sofort begleitende Forscherideen zur Verfügung, an denen sich Bildungseinrichtungen bei den Vorbereitungen ihrer Aktionen orientieren können.