Rhein-Berg Chuck Norris‘ Nachfolger in Bergischen Wäldern

Der bekannteste Ranger – vor allem unter älteren Fernsehzuschauern – dürfte wohl Chuck Norris sein, der in seiner Rolle als Texas Ranger Cordell Walker in den 1990er Jahren Verbrecher und Bösewichte im Wilden Westen jagte. Seine „bewährten“ Mittel: gezielte Karateschläge und die eine oder andere Gewehrkugel. Ganz so rabiat dürfte es Waldbesuchern, die sich nicht an die Regeln halten, mit den neuen Rangern in den Wäldern des Bergischen Landes wohl nicht ergehen: Sie sollen vor allem auf Gespräche setzen, um die Natur zu schützen.