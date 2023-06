Zu den Ferien in Rhein-Berg Polizei wiegt Wohnwagen und Wohnmobile

Am 22. Juni beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Deshalb macht die Polizei Rhein-Berg ein besonderes Angebot an Reisende mit Wohnwagen und Wohnmobilen – eine Wiegeaktion für Wohnanhäger und Wohnmobile am 14. Juni von 16 bis 20 Uhr am Parkplatz „Heidkamper Tor“, Einfahrt Bensberger Straße gegenüber An der Jüch in Bergisch Gladbach.