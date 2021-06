Katholiken in Rhein-Berg : Norbert Hörter ist für weitere sechs Jahre Kreisdechant

Katholiken in Rhein-Berg

Rhein-Berg Norbert Hörter bleibt Dechant des Kreisdekanates Rheinisch-Bergischer Kreis. Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hat den 55-Jährigen für weitere sechs Jahre ernannt, mit Wirkung ab 1. Juni. Für Hörter ist es nun seine dritte Amtszeit.

Der gebürtige Düsseldorfer ist seit 2002 Pfarrer in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach und seit 1. Juni 2009 Kreisdechant in Rhein-Berg.

In den letzten zwölf Jahren hat er Aufgaben in verschiedenen Gremien auf der Kreis- und Bistumsebene wahrgenommen und sich stark in den Prozess der Neugestaltung der Kirche von Köln, dem Pastoralen Zukunftsweg, eingebracht, teilt das Erzbistum mit.