Verkehrsunfälle und Opferschutz in Rhein-Berg Neuer Leiter bei der Kreispolizei

Der 41-jährige Szech wohnt in der Eifel und hatte bereits verschiedene Führungsfunktionen im Polizeipräsidium Köln, bevor er sich für den Aufstieg in den höheren Dienst bewarb. „Im Rahmen der vierjährigen Ausbildung war er in einer zweijährigen Förderphase in verschiedenen Behörden und Bereichen eingesetzt, bevor er anschließend das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster-Hiltrup absolvierte“, teilt die Polizei mit.