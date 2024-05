Naturschutz in Leichlingen Acht neue Ehrenamtler wachen über den Wald

Naturschutzwächter gibt es in vielen Landkreisen in NRW, zum Beispiel im benachbarten Kreis Mettmann. „Das Ehrenamt ist eine nordrhein-westfälische Besonderheit, die das Landes-Naturschutzgesetz den Unteren Naturschutzbehörden einräumt“, erklärt die Pressesprecherin des RBK. „Sie (die Untere Naturschutzbehörde, also der Kreis) kann Beauftragte für den Außendienst, die Naturschutzbeauftragten bestellen, die die Naturschutzwacht bilden.“