Kommunalwahl 2025 Landrat Santelmann tritt nach viel Zoff nicht mehr zur Wahl an

„Es ist mir ein wichtiges Anliegen, Ihnen, den im Kreistag unseres Kreises verantwortlichen Vorsitzenden, als Ersten mitzuteilen, dass ich mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen habe, bei der Kommunalwahl im Herbst 2025 nicht mehr als Kandidat für das Amt des Landrates zur Verfügung zu stehen.“ Mit diesen Worten hat Landrat Stephan Santelmann (CDU) an diesem Montag die Fraktions- und Gruppenvorsitzenden plus stellvertretende Landräte informiert, dass er an dieser Stelle spätestens im kommenden Jahr von der politischen Bühne abtritt. Er freue sich für die Zeit danach auf „eine andere berufliche Aufgabe und neue Herausforderung“.