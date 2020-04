Corona aktuell : Kreisverwaltung öffnet wieder für Publikumsverkehr

Leichlingen Ab dem 4. Mai können Bürger die Ämter des Rheinisch-Bergischen Kreises wieder persönlich aufsuchen. Sie müssen aber vorher einen Termin vereinbaren.

Fallzahlen Am Donnerstag sind vier weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden. Damit steigt die Zahl der Kreis positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 429 an, 27 davon in Leichlingen.