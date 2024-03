Warnung für Leichlingen und Rhein-Berg Invasion der Asiatischen Hornisse

Die Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach warnt vor einer Invasion: Die Bedrohung könnte mit Beginn der wärmeren Jahreszeit von der Asiatischen Hornisse ausgehen, die sich gerne in Gärten und Gartenanlagen, in Siedlungen und an Stadträndern breit macht. „Die aus der Winterstarre erwachten Hornissenköniginnen suchen derzeit verstärkt Nahrung an Kamelien und anderen Frühblühern sowie frisch austreibenden Bäumen“, teilt der Kreis mit. Die Asiatische Hornisse wurde aus Südostasien nach Europa eingeschleppt. Sie gilt als invasiv und muss nach EU-Gesetz bekämpft werden. „Sie kann die heimische Artenvielfalt und das Ökosystem auf unterschiedliche Weise beeinflussen und ist eine potenzielle Gefahr für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. An Bienenstöcken können Asiatische Hornissen Verluste verursachen und die Bestäubungsaktivität der Honigbienen verringern“, informiert die Behörde.