Kostenfreie Broschüren : Kreis gibt Tipps zum Schulstart für i-Dötze und ihre Eltern

Leichlingen In wenigen Wochen betreten i-Dötze Neuland: Manche Schultüte ist schon gepackt mit allerlei Nützlichem und Dingen, die den beginnenden Ernst des Lebens versüßen sollen. Aber reicht das?, fragen sich viele Eltern.

Der Schulpsychologische Dienst des Rheinisch-Bergischen Kreises will Antworten geben auf Fragen wie „Was braucht das Kind für einen gelungenen Schulstart?“, „Wie kann der Einstieg in diese neue Lebensphase auch in Zeiten von Corona gut gelingen?“. Kompakt zusammengefasst sind sie in einer Broschüre mit dem Titel „Fragen rund um das Thema Einschulung“. Außerdem beinhaltet der kleine Leitfaden weitere Informationen zu anderen Themen rund um den Schulalltag.