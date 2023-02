81 zusätzliche Arbeitsplätze Kommunen lassen Stellenplus des Kreises juristisch prüfen

Die Entscheidung über 81 zusätzliche Stellen bei der Kreisverwaltung, die die für 2023 in den Haushalt eingeplant hatte, soll nicht im Kreisausschuss, sondern vom Kreistag am 16. März getroffen werden. Ursprünglich war vereinbart worden, dass die mit einem Sperrvermerk versehenen Stellen in Fachausschüssen beraten und dann in einem verkürzten Verfahren durch den Kreisausschuss entschieden werden sollen. Momentan werden die Informationen in die Fachausschüsse eingebracht; die Kreistagsfraktionen haben weiteren Beratungsbedarf angezeigt und deshalb verabredet, die Entscheidung aus dem Kreisausschuss wieder in den Kreistag zu delegieren. Im nächsten Kreisausschuss soll ein entsprechender Beschluss gefasst werden.