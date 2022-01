Rheinisch-Bergischer Kreis arbeitet an Detailfragen : Kfz-Anmeldung bald auch online möglich

Der Gang zur Zulassungsstelle soll sich ab Sommer erübrigen. Dann will der Kreis “ikfz“ einführen. Foto: dpa/Jens Büttner

Leichlingen Landrat Stephan Santelmann stellt einen Start des „i-Kfz-Verfahrens“ für Mitte des Jahres in Aussicht. Unterdessen gibt es einen Zeitplan für die Sportanlagen-Sanierung in Leichlingen. Und auch in das Thema L 359-Erneuerung kommt Bewegung.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis (RBK) könnte es noch in diesem Jahr möglich werden, Fahrzeuge online zuzulassen. Das geht aus einem Schreiben von RBK-Landrat Stephan Santelmann an Bürgermeister Frank Steffes hervor. Angefragt hatte die Leichlinger SPD – nachdem die Stadt Leverkusen entsprechende Pläne für ihre Zulassungsstelle bekannt gegeben hatte. Der Grundstock für das sogenannte i-Kfz-Verfahren sei nun auch für Rhein-Berg gelegt, aktuell befinde man sich bei diesem Thema aber noch in der Klärung von Detailfragen, teilte Santelmann mit. „Wir hoffen aber, möglichst Mitte des Jahres an den Start gehen zu können“, berichtet der Landrat.

Auch zu einer Anfrage der Leichlinger CDU hat die Verwaltung jüngst Stellung genommen. Dabei geht es den Christdemokraten um die Situation des Sportzentrums Balker Aue nach der Hochwasserkatastrophe 2021. „Wir machen uns Sorgen um den Sport in unserer Stadt, der nicht nur eine gesundheitsförderliche, sondern auch gesellschaftlich verbindende Wirkung hat“, schrieben Maurice Winter, Kevin Knoll und Anita Richter damals.

Die Antwort der Stadtverwaltung: Die Kunststoffflächen der Kampfbahn, die bereits grob vorgesäubert und nutzbar sind, werden im Frühjahr einer Feinreinigung unterzogen. Auf dem Rasenplatz soll ebenfalls ab Frühjahr wieder Sport getrieben werden können. Die Beregnungsanlage muss jedoch erneuert werden, die Sanierung ist für dieses Jahr geplant. Die Flutlichtanlage der Kampfanlage hat wieder Strom, die Reparatur erfolgt noch im Januar. Beim Kunstrasen müssen der Teppich und der elastische Unterbau erneuert werden. Die Vergabe sollte noch im vorigen Jahr geschehen: Ausführung planmäßig im April/Mai. In diesem Zuge ist vorgesehen, sowohl den Ballfangzaun zu reparieren als auch Tore in höherer Qualität zu beschaffen.

Die Flutlichtanlage Kunstrasen/Werferwiese wird im Frühjahr voraussichtlich komplett erneuert und auf LED umgestellt werden. In diesem Jahr ist außerdem die Neuanschaffung der Hochsprunganlage geplant. Im Übrigen, so teilt es das Amt für Gebäudewirtschaft mit, hätten die Schäden im Sportzentrum keine Auswirkungen auf den geplanten Bau der neuen Sporthalle und Kita in der Balker Aue. Als Rückschluss aus der Überflutung der Flächen sei aber geplant, den Fußboden der neuen Halle rund 45 Zentimeter über dem jetzigen Niveau der Baufläche zu legen.