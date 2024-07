Nach Weggang des Kreisbrandmeisters in Rhein-Berg Katastrophenschutz im Kreis funktioniert – trotz Personalie

Das sei schon in der Struktur so angelegt, denn der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sei eine „Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung“. Im entsprechenden Amt in der Kreisverwaltung namens „Rettungswesen, Bevölkerungs- und Brandschutz“ sei ein kompetentes Team zuständig. „Unter diesen sehr gut ausgebildeten Mitarbeitenden sind studierte Experten, die meisten verfügen außerdem über jahrelange Praxiserfahrung. So auch die Amtsleitung, die neben einem Medizinstudium über einen Masterabschluss im Studium Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement verfügt sowie über langjährige und umfassende Erfahrungen im Katastrophenschutz bei einer Hilfsorganisation und einer Freiwilligen Feuerwehr“, heißt es. In der Kreisleitstelle sei etwa ständig ein Lagedienstführer im Einsatz. Santelmann: „Im Notfall wissen die Kollegen genau, was zu tun ist.“