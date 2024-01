Broschüre über Kunstwerke in Rhein-Berg Ist das Kunst und was soll sie bedeuten?

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was die Kunst, an der sie täglich vorbeikommen oder auf die sie zufällig auf einem Spaziergang treffen, darstellen soll? Dann ist für Sie die Broschüre „Sieh mal an! Kunst im öffentlichen Raum des Bergischen Landes“ gedacht. Also beinahe so wie früher in der Schule bei der Gedichtinterpretation: „Was will uns der Dichter damit sagen?“