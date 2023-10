Kampagne der Polizei in Rhein-Berg Plakate in Wupsi-Bussen informieren zu Einbruchschutz

Dafür übergab Matthias Schleier von der Polizei Rhein-Berg nun insgesamt 32 Plakate an Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski. Eins wurde direkt in einem Linienbus aufgehangen. „Wir erreichen in unseren Bussen eine Vielzahl von Menschen und hoffen, dass wir mit dem kostenlosen Aushang dazu beitragen können, unsere Fahrgäste zu sensibilisieren und somit die Sicherheit zu erhöhen", sagt Kretkowski.