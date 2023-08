Besuchern des Forsthauses Steinhaus wird einiges geboten Greifvögel und Jagdhunde zur Eröffnung der Jagdschule

Rhein-Berg · Jagdhornklänge, Greifvögel und viele Jagdhundeführer mit ihren Hunden – das wird Besuchern am Montag, 28. August, im Innenhof des Forsthauses Steinhaus in Bensberg geboten. Die Bergische Jagdschule, der Jägerkurs der Jägerschaft Rheinisch-Bergischer Kreis, lädt um 17 Uhr zur feierlichen Kurseröffnung in jagdlichem Ambiente ein.

25.08.2023, 18:40 Uhr

Bei der Eröffnung des Lehrgangs erklingen auch Jagdhörner (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die theoretische und praktische Ausbildung dauert mehrere Monate. „Während der Eröffnungsfeier besteht für alle Gäste die gute Gelegenheit, mit Ausbildern und Jägern ins Gespräch zu kommen“, kündigt die Kreisjägerschaft an. Alle Interessierten seien zu der öffentlichen Veranstaltung willkommen.

(sug)