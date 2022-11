Gitarrenspieler in Rhein-Berg geben ein Konzert : Gemeinsam musizieren beim 23. „Gitarissimo“

Rhein-Berg Zu Hause alleine Gitarre zu spielen, wird mit der Zeit manchmal langweilig. Daher sind Gitarrenspieler im Rheinisch-Bergischen Kreis am Samstag, 12. November, gefragt. Um 10 Uhr startet der ganztätige Workshop unter dem Titel „Gitarissimo“, den das Kreiskulturamt gemeinsam mit den Musikschulen in der Region seit über 20 Jahren organisiert.

Zunächst wird gemeinsam in der Städtischen Integrierten Gesamtschule (IGP) in Paffrath (Borngasse 86, Bergisch Gladbach) geprobt, unter anderem die Stücke „What about us“ von Pink und „Stairway to Heaven “ von Led Zeppelin. Höhepunkt ist dann das öffentliche Abschlusskonzert um 18 Uhr (Eintritt kostenlos). Hier treten alle Musiker zusammen auf der Bühne auf. „Meist sind es rund 100 Musizierende“, teilt das Kulturamt mit.