FSJ beim Rheinisch-Bergischen Kreis Freiwilligenjahr bietet Einblicke in die Kulturarbeit

Rhein-Berg · Das Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bietet regelmäßig ein Freiwilliges Soziales Jahr an. Es soll Hilfe bei der Berufswahl bieten. Die jungen Leute können sich aktiv in die Kulturarbeit einbringen. So wie Nele Czaijka, die vor zwei Monaten gestartet ist.

13.11.2023 , 10:48 Uhr

Kreiskulturreferentin Charlotte Loesch, Landrat Stephan Santelmann, Nele Czajka und Ninon Noack vom Kulturamt (v.l.). Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis