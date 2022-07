Kreispolizei Rhein-Berg warnt vor Betrugsmasche : Falsche Europol-Mitarbeiter setzen Frau massiv unter Druck

Bergisch Gladbach/Rhein-Berg Eine 45-Jährige wurde Opfer eines perfiden Telefonbetrugs. Sie reagierte allerdings im Nachhinein richtig, ließ überwiesenes Geld zurückholen und erstattete Anzeige.

Einer Bergisch Gladbacherin (45) kam der Telefonanruf am Donnerstagnachmittag mehr als seltsam vor. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol meldete sich und forderte Geld. „In dem zweistündigen Telefonat wurde sie so massiv unter Druck gesetzt, dass sie schließlich eine Geldsumme von über 6500 Euro auf ein angegebenes Konto überwies“, berichtet die Polizei. Die 45-Jährige erstattet noch am Abend Anzeige.