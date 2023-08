Im Technologie-Park Bergisch Gladbach Erste Job-Veranstaltung von Frauen für Frauen im Bergischen

Die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft RBW und die Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreises laden für den 13. September um 17.30 Uhr erstmals zu einer Job-Veranstaltung nur für Frauen in den Technologie-Park Bergisch Gladbach ein. Sie wendet sich an Frauen, die sich beruflich verändern oder wieder in den Beruf einsteigen wollen oder am Beginn ihres Berufslebens stehen und Arbeitgeber kennenlernen möchten.