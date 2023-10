Tipps von Expertinnen in Rhein-Berg Ein Fachtag nur für Frauen rund um die Liebe

Im Kreishaus in Bergisch Gladbach werden jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 14.30 Uhr verschiedene Workshops zu Themen wie Elternschaft, Gewalt in der Partnerschaft, toxische Beziehungen oder Stressbewältigung angeboten. In einem Workshop für Mütter geht es zum Beispiel darum, was Eltern brauchen, um bei all den Veränderungen der Elternschaft und Familiengründung auch noch als Paar zweisam zu bleiben. Denn gleichberechtigte Elternschaft bedeute Arbeit.