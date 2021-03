Britische Mutationen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Corona erwischt auch das Lagezentrum

Rhein-Berg/Leichlingen Zwei Mitarbeiter des Lagezentrums des Rheinisch-Bergischen Kreises sind infiziert, Dutzende in Quarantäne. Zwar wurde kurzfristig Ersatz mobilisiert, dennoch kommt es zu Einschränkungen.

„Von den 53 betroffenen Personen wurden inzwischen 29 Personen getestet. Davon liegen bereits fünf negative Testergebnisse vor, 24 Testergebnisse stehen noch aus“, so der Kreis. 19 unter Quarantäne gesetzte Mitarbeiter könnten aus dem Homeoffice arbeiten, darüber hinaus würden zwölf Beschäftigte aus anderen Bereichen ins Lagezentrum abberufen. „Die Bearbeitung der positiven Testergebnisse und die Kontaktpersonennachverfolgung sind weiterhin sichergestellt“, erklärt die Kreisverwaltung. Am Bürgertelefon sollten Anrufer den Anrufbeantworter nutzen. Sie würden baldmöglichst zurückgerufen.

Zwei Bewohner in Seniorenhaus in St. Tönis infiziert

Die aktuellen Zahlen: In Leichlingen sind aktuell 47 Menschen infiziert (plus vier), 118 befinden sich in Quarantäne. Seit März gibt es nun 849 Fälle in der Blütenstadt, 26 Menschen starben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt kreisweit bei 54,7.