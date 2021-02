Corona aktuell in Rhein-Berg : Britisches Virus breitet sich aus

Rhein-Berg In mehreren Einrichtungen im Kreisgebiet wurden mittlerweile Infektionen mit der britischen Variante des Coronavirus nachgewiesen, teilt die Kreisverwaltung mit. Dazu gehören in Bergisch Gladbach ein Familienzentrum (ein Kind positiv), eine Kindertagesstätte (zwei Mitarbeiter positiv) und ein Seniorenheim (zwei Bewohner und ein Mitarbeiter positiv).

Bestätigte Covid-19-Infektionen gab es auch in einer Asylunterkunft in Kürten (sieben Personen), in einer Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt für betreutes Wohnen in Rösrath (sechs Bewohner) sowie in einer Kita in Overrath (drei Kinder, ein Mitarbeiter). Die Ergebnisse der Nachtests, ob es sich hierbei um eine Virusvariante handelt, stehen laut Kreis noch aus.