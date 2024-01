Wegen Schnee und Eis Bezirksregierung lässt Schulen weiter zu

Auch an diesem Donnerstag, 18. Januar, ordnet die Bezirksregierung Köln für den Rheinisch-Bergischen Kreis Distanzunterricht an – wegen „Gefahr des Auftretens von starkem Schneefall / teilweise Glatteis“. Sie habe festgelegt, dass „das Unwetter einen geordneten Unterrichtsbetrieb ohne eine Gefährdung von Schülerinnen und Schülern in Teilen des Regierungsbezirks Köln nicht zulässt. Im Rheinisch-Bergischen Kreis ruht deshalb am Donnerstag der Präsenzunterricht. „Im Rahmen der organisatorischen und personellen Möglichkeiten entscheidet die Schulleitung über die Einrichtung von Unterricht mit räumlicher Distanz“, heißt es weiter. Leichlinger Schüler, die in Leverkusen zur Schule gehen, müssen jedoch genauer hinschauen: Dort entscheidet jede Schule eigenständig, ob sie in Präsenz oder Distanz unterrichtet.