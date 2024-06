Organisiert von „Das Bergische“ Bergische Wanderwoche wird im Herbst wiederholt

Die Bergische Wanderwoche, die die Marketingorganisation „Das Bergische“ in diesem Jahr vom 27. April bis zum 5. Mai auf die Beine gestellt hat, war offenbar so erfolgreich, dass es nun eine Fortsetzung geben wird: Im Herbst geht es vom 21. September bis zum 6. Oktober mit den zweiten Wanderwochen des Jahres weiter. Im Programm: mehr als 100 geführte Touren, die wieder eine breite Palette an Themen und Erlebnissen bieten sollen. „Für den Herbst haben wir gemeinsam mit unseren Gästeführern ein noch umfangreicheres Programm zusammengestellt. Es ist wieder für jeden etwas dabei, egal ob Naturliebhaber, Familien oder Genießer. Die Teilnehmenden können sich auf viele altbekannte, aber auch neue Touren freuen“, kündigt Mareike Rottmann an. Sie ist die zuständige Produktmanagerin für die Themen Wandern und Radfahren bei „Das Bergische“.