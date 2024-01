In Rhein-Berg Arbeitsmarkt zeigte sich 2023 robust

Die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach hat die Arbeitsmarktzahlen für 2023 vorgelegt. Demnach hat sich der Arbeitsmarkt trotz vieler aktueller Krisen relativ robust gezeigt. In allen drei zu Bergisch Gladbach gehörenden Regionen Leverkusen, Rheinisch-Bergischer Kreis und Oberberg stiegen die Arbeitslosenzahlen gegenüber 2022 nur geringfügig an. Zugleich wurden weniger neue offene Stellen gemeldet, was aber auch daran gelegen haben mag, dass 2022 in dieser Hinsicht ein Rekordjahr war.