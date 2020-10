Anonyme Untersuchungen in Rhein-Berg : Opfer einer Vergewaltigung können Spuren sichern lassen

Leichlingen/Rhein-Berg Um die Tat irgendwann vor Gericht zu bringen, bieten zwei Krankenhäuser im Kreis die Möglichkeit der Beweissicherung. Viele Opfern zögern, eine Vergewaltigung anzuzeigen, berichten die Frauenberatungsstellen in Rhein-Berg.

Geht man von allgemeinen Schätzungen aus, werden in Leichlingen etwa 270 Frauen und Mädchen jedes Jahr Opfer von sexueller Gewalt. Die wenigsten Vergewaltigungen werden jedoch angezeigt. Häufiges Problem: die Tat vor Gericht zu beweisen, denn in der Regel gibt es keine Zeugen. Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurde deshalb die „Anonyme Spurensicherung nach Sexualstraftat“ (ASS) für Frauen eingeführt, teilen die Frauenberatungsstellen für Rhein-Berg mit.

Vergewaltigungsopfer könnten sich jetzt nach der Tat direkt an das Vinzenz-Pallotti-Hospital der GFO-Kliniken Rhein-Berg in Bensberg oder das Krankenhaus Wermelskirchen wenden, Spuren gerichtssicher dokumentieren lassen und sich dann in Ruhe überlegen, ob sie den Täter anzeigen wollen. Die Krankenhäuser halten ein Spurensicherungsset bereit, mit dem die Spuren anonymisiert gesichert werden. „Diese werden mit einer Chiffre-Nummer versehen und im Institut für Rechtsmedizin in Köln für zehn Jahre gelagert“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Zeitraum kann durch einen Antrag auch verlängert werden.“ Der Untersuchungsbericht verbleibe im Krankenhaus.