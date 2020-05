Rheinisch-Bergischer Kreis : Politiker tagen im Mai und Juni im Kreishaus

Leichlingen Die Kreistagssitzung im Juni fällt aus. Da dem Gremium 64 Mitglieder angehören, können die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden. Einige Gremien können unter Auflagen tagen.

Die politische Arbeit im Kreis soll fortgesetzt werdenDie Fraktionen und Gruppen des Kreistages haben sich in einer Sitzung des Ältestenrates dazu entschlossen, den für Mai und Juni angesetzten Sitzungsblock trotz der Verbreitung des Coronavirus weitgehend durchzuführen. Dies geschieht unter Beachtung des Infektionsschutzes und der Abstandsregeln. „Die Entscheidung des Ältestenrates begrüße ich ganz ausdrücklich“, sagt Landrat Stephan Santelmann, „denn natürlich gibt es viele wichtige Themen, die Politik und Verwaltung gemeinsam vorantreiben wollen – beispielsweise im Klimaschutz und in der Kinderbetreuung.“

Die für Juni angesetzte Kreistagssitzung wird allerdings entfallen. Da dem Gremium 64 Mitglieder angehören, ist eine Sitzung unter Wahrung der aktuell notwendigen Abstände und damit des Infektionsschutzes im Kreishaus nicht möglich. Deshalb stimmten die Kreistagsmitglieder dafür, die Befugnisse des Kreistages auf den Kreisausschuss zu übertragen. Diese Möglichkeit besteht seit Mitte April nach einer Änderung der Kreisordnung, wenn eine epidemische Lage vorliegt. Die Fachausschüsse finden an den vorgesehenen Sitzungstagen statt, lediglich der Zukunftsausschuss entfällt, da in der derzeitigen Situation nicht genügend Themen für eine Beratung vorliegen. In den Ausschüssen wird auch fachspezifisch zur Corona-Lage unter einem eigenen Tagesordnungspunkt berichtet werden.