Angebot in Rhein-Berg Abschluss des Kulturrucksacks NRW mit Workshops für Jugendliche

Das erste Jahr des Kulturrucksacks NRW für den Verbund Burscheid, Leichlingen, Kürten, Odenthal und Wermelskirchen geht zu Ende. Gefeiert wird das am Mittwoch, 11. Oktober, von 10 bis 15 Uhr mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung in der Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen (Kattwinklerstraße 3). Anmeldung bis zum 29. September per E-Mail an j.dorner@burscheid.de.