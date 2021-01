79 Corona-Patienten in Krankenhäusern

In Leichlingen sind aktuell 72 Menschen mit dem Virus infiziert. Foto: dpa/Niaid

Leichlingen Neuinfektionen 50 im Rheinisch-Bergischen Kreis (7 in Leichlingen)

Krankenhäuser 79 Covid-19-Patienten werden derzeit in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon zwölf in intensivmedizinischer Betreuung und davon acht an Beatmungsplätzen.