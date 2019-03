Rettungshubschrauber im Einsatz : Radfahrer bei Unfall in Leichlingen schwer verletzt

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntag zu einem Einsatz an der Landwehrstraße an der Einmündung Stockberg gerufen. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Am späten Sonntagnachmittag ist es in Leichlingen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall am späten Sonntagnachmittag ist ein Radfahrer in Leichlingen lebensgefährlich verletzt worden. „Es besteht akute Lebensgefahr“, teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. „Wäre der Notarzt nicht so schnell vor Ort gewesen, hätte es wohl noch schlimmer ausgesehen.“ Der Mann, es soll sich um einen Mann um die 60 Jahre handeln, wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln-Merheim gebracht. Vor Ort war er von den Rettungskräften nicht ansprechbar, weitere Angaben konnte die Polizei am Abend nicht machen.

Gegen 17.40 Uhr war es zu dem Unfall an der Kreuzung Landwehrstraße/ Ecke Stockberg gekommen. Der Radfahrer war in Richtung Solingen unterwegs und stieß mit einem Pkw zusammen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war laut Polizei noch nicht klar. Die Landwehrstraße war voll gesperrt, allerdings konnte der Verkehr Richtung Stockberg noch abbiegen.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren war neben der Polizei auch die Feuerwehr Leichlingen im Einsatz, die unter anderem die Kreuzung ausleuchtete. Auch zu dem beteiligten Autofahrer konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte der Polizeisprecher.

(cebu)