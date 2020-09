„Kultur auf dem Hof“ in Leichlingen : Coole Katzen singen im Reitstall

Leichlingen Die junge Reihe „Kultur auf dem Hof“ endet für dieses Jahr in der Blütenstadt mit einem Konzert der „Cool Cats“ auf dem Sieferhof. Im Frühjahr geht es in die zweite Runde, verrät die Stadt.

Licht. Ton. Los geht’s. „The Cool Cats“ erobern den Reiterhof. Am Sonntagabend war in der großen Reithalle des Sieferhofs kein Hufgetrappel zu hören. Stattdessen übernahmen die drei Sängerinnen Lou Goldstein, Peggy Sugarhill und Julie van Heaven von „The Cool Cats“. Mit ihrem Repertoire an modernen Songs und Klassikern – alle in ihrem eigenen Swing-Stil – ließen die drei Damen für 90 Minuten ihre Zuschauer den Rest der Welt vergessen.