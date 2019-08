Sommerprogramm im Quartierstreff : Tanzend im Reigen die eigene Mitte finden

Acht Schritte nach rechts, dann drei Schritte nach vorne, tapp, wieder drei Schritte nach hinten und tapp. Der meditative Kreistanz für Menschen, die Freude an einfachen Bewegungen zu Musik haben, ist gut besucht.

Zum Beispiel bei Elli Magofsky. Die 88-Jährige ist mit Abstand die älteste Teilnehmerin vor Ort. „Ich bin mit einer Freundin mitgekommen und gespannt, was mich erwartet“, sagt sie. Getanzt habe sie nie, weder jetzt, noch in ihrer Jugend. Nach drei Tänzen, die ihr sichtlich Spaß machen, ist allerdings erst einmal Pause angesagt: „Das ist für mich schon auch anstrengend“, sagt die Leichlingerin, „ich habe zwei künstliche Kniegelenke, da läuft es sich nicht mehr so gut.“

Aber generell sei sie froh, dass sie in ihrem Alter immer noch unter Menschen kommen kann. Das würde ihr viel geben. Während die anderen sich am Schlangentanz versuchen und ihre eigene Mitte finden, sitzt sie neben der Gruppe und schaut dem Geschehen mit einem Schmunzeln zu. „Der meditative Tanz ist nur eines von vielen Sommerhighlights bei uns im Quartierstreff“, sagt Organisatorin Hilde Cordes.

In den nächsten Wochen folgen unter anderem eine Gartenführung, ein Clownsbesuch im Stadtpark, ein Abendspaziergang oder ein Boule-Turnier an der Boulebahn am alten Stadtpark. Den Abschluss bildet das Frauenfrühstück im Quartierstreff am 31. August ab 9.30 Uhr an der Gartenstraße 4. Alle Veranstaltungen des Sommerprogramms sind gebührenfrei.