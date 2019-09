Bezirksregierung stellt Regionalplan neu auf : Diskussion um Eicherhofsfeld

Das Eicherhofsfeld wird landwirtschaftlich genutzt. Ob das so bleibt, prüft aktuell die Bezirksregierung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Verwaltung hat das Gelände für die Neuaufstellung des Regionalplans vorgeschlagen. Die CDU lehnt eine Bebauung dort strikt ab.

Soll die freie Fläche Eicherhofsfeld bebaut werden? Diese Vorstellung treibt derzeit die CDU um. Denn die Bezirksregierung Köln stellt gerade ihren Regionalplan neu auf und hat dazu alle zugehörigen Kommunen aufgefordert, Bereiche für mögliche Wohnbebauungen zu nennen. Hintergrund: die Wohnungsnot in den Ballungszentren im Raum Köln-Düsseldorf, die so abgemildert werden soll.

Die Stadt Leichlingen ist dieser Aufforderung nachgekommen und hat mehrere Flächen vorgeschlagen. Unter anderem das Eicherhofsfeld, wie Andrea Murauer, Fachbereichsleiterin Bauen und Wohnen, bestätigt. Dafür hat die Stadt sogenannte Steckbriefe an die Bezirksregierung verschickt, in denen Angaben über Flächengröße, Erreichbarkeit über ÖPNV, die Infrastruktur und die Verfügbarkeit der Grundstücke abgefragt wurden, also wem die Fläche gehört. Beim Eicherhofsfeld ist das die Stadt.