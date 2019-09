Neues Buch von Regina Schleheck : Mord und Totschlag im Wandergepäck

Regina Schleheck hat eine Kombination von elf Krimis und 125 Freizeittipps herausgegeben: „Mörderisches Bergisches Land“.

Wer in die Wanderschuhe steigen möchte, um sich den Kopf zu befreien, der ist garantiert auf der falschen Fährte, wenn er sich die 125 Freizeittipps vornimmt, die Regina Schleheck in ihrem neuesten Buch zusammengestellt hat. „Mörderisches Bergisches Land“ ist das 378 Seiten-Werk überschrieben. Und schon der Name der ländlichen Region, die praktisch in Leichlingen beginnt, lässt darauf schließen, dass hier auch finstere Dinge geschehen und „in Schluchten und Schlachten gelegentlich jemand auf der Strecke geblieben sein dürfte“.

Die Oberstudienrätin und sehr emsige Autorin kennt sich aus in der Gegend und weiß von der Historie, denn sie ist in der Bergischen Metropole Wuppertal geboren, in Köln aufgewachsen und lebt heute in Leverkusen. Am Anfang eines jeden Kapitels ist ein Kurzkrimi abgedruckt und mit diversen Fußnoten versehen, die sich auf bestimmte, reale Orte beziehen. Manchmal sind die Namen abgewandelt wie beim Lokal „Wütende Wanze“, für das die „Zornige Ameise“ Modell stand. Einen Besuch sei die reale urige Gaststätte in Essen nicht nur wegen des ausgefallenen Namens wert, meint die Autorin.